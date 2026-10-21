Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Index-Performance
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21.10.2026 09:28:47
Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,17 Prozent fester bei 6 132,00 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,295 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent höher bei 6 138,99 Punkten, nach 6 121,66 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 140,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 125,45 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,935 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Wert von 6 318,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 285,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 5 686,83 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,81 Prozent. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 6,00 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 53,02 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 131,18 EUR), Siemens (+ 0,25 Prozent auf 260,90 EUR) und Bayer (+ 0,14 Prozent auf 43,54 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BMW (-1,56 Prozent auf 56,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,14 Prozent auf 40,89 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 1 042,20 EUR), Eni (-1,04 Prozent auf 26,11 EUR) und Deutsche Börse (-0,84 Prozent auf 306,30 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 205 972 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 576,585 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Eni Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 393,80
|-6,64%
|Bayer
|44,01
|-1,41%
|BMW AG
|57,62
|1,23%
|Deutsche Börse AG
|316,60
|2,96%
|Deutsche Telekom AG
|26,09
|2,64%
|Eni S.p.A.
|26,33
|-0,40%
|Infineon AG
|49,63
|-6,96%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,86
|-3,57%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,21
|0,59%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,31
|-2,39%
|Rheinmetall AG
|1 010,20
|-0,49%
|Siemens AG
|255,05
|-3,88%
|Siemens Energy AG
|121,88
|-8,17%
|TotalEnergies
|81,13
|0,81%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 087,01
|-1,94%
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