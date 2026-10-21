Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Index-Performance 21.10.2026 09:28:47

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,17 Prozent fester bei 6 132,00 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,295 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent höher bei 6 138,99 Punkten, nach 6 121,66 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6 140,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 125,45 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,935 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Wert von 6 318,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 285,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 5 686,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,81 Prozent. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2,07 Prozent auf 6,00 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 53,02 EUR), Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 131,18 EUR), Siemens (+ 0,25 Prozent auf 260,90 EUR) und Bayer (+ 0,14 Prozent auf 43,54 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BMW (-1,56 Prozent auf 56,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,14 Prozent auf 40,89 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 1 042,20 EUR), Eni (-1,04 Prozent auf 26,11 EUR) und Deutsche Börse (-0,84 Prozent auf 306,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 205 972 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 576,585 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 393,80 -6,64% ASML NV
Bayer 44,01 -1,41% Bayer
BMW AG 57,62 1,23% BMW AG
Deutsche Börse AG 316,60 2,96% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,09 2,64% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 26,33 -0,40% Eni S.p.A.
Infineon AG 49,63 -6,96% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 -3,57% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,21 0,59% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,31 -2,39% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 010,20 -0,49% Rheinmetall AG
Siemens AG 255,05 -3,88% Siemens AG
Siemens Energy AG 121,88 -8,17% Siemens Energy AG
TotalEnergies 81,13 0,81% TotalEnergies

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EURO STOXX 50 6 087,01 -1,94%

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