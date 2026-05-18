Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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18.05.2026 17:59:22
Starker Wochentag in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50
Letztendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 5 832,70 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,873 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,516 Prozent auf 5 797,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 827,76 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 762,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 876,41 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 057,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 103,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 5 427,53 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,302 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 4,66 Prozent auf 255,80 EUR), Rheinmetall (+ 4,64 Prozent auf 1 172,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,01 Prozent auf 28,79 EUR), SAP SE (+ 2,64 Prozent auf 147,86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,28 Prozent auf 483,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-2,61 Prozent auf 5,59 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,75 Prozent auf 49,97 EUR), BMW (-0,38 Prozent auf 74,12 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,18 Prozent auf 87,78 EUR) und Siemens Energy (+ 0,21 Prozent auf 169,90 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 084 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 503,587 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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