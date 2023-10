Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 15:41 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,31 Prozent auf 3 934,96 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 3 889,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 884,21 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 889,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 938,64 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 959,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 865,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 360,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 6,76 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 3,06 Prozent auf 113,00 CHF), Glencore (+ 2,82 Prozent auf 4,63 GBP), BASF (+ 2,58 Prozent auf 42,00 EUR), Bayer (+ 2,52 Prozent auf 44,54 EUR) und Siemens (+ 2,43 Prozent auf 135,94 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Roche (+ 0,40 Prozent auf 251,85 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 20,43 EUR), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 88,62 CHF), BP (+ 0,56 Prozent auf 5,23 GBP) und AstraZeneca (+ 0,66 Prozent auf 109,28 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 917 171 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 387,005 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 4,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Glencore-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

