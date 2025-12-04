Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 4 818,37 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 819,83 Zählern und damit 0,250 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 807,82 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 805,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 823,14 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,509 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 4 763,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 572,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 392,89 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,05 Prozent. Bei 4 897,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,94 Prozent auf 210,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 57,90 CHF), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 230,70 EUR), Rolls-Royce (+ 0,78 Prozent auf 10,71 GBP) und Rheinmetall (+ 0,72 Prozent auf 1 530,00 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil London Stock Exchange (LSE) (-1,53 Prozent auf 87,32 GBP), Diageo (-1,06 Prozent auf 17,32 GBP), AstraZeneca (-0,66 Prozent auf 136,04 GBP), Enel (-0,62 Prozent auf 8,82 EUR) und National Grid (-0,51 Prozent auf 11,38 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 830 337 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 363,996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

