Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|STOXX 50-Performance
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29.05.2026 15:58:47
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Kursplus
Um 15:42 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent auf 5 200,47 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent stärker bei 5 192,55 Punkten in den Handel, nach 5 186,20 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 224,74 Punkte, das Tagestief hingegen 5 192,55 Zähler.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,177 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 992,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 294,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 516,36 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,91 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 1,73 Prozent auf 13,37 GBP), Richemont (+ 1,63 Prozent auf 168,20 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 1,20 Prozent auf 5,82 EUR), Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 179,62 EUR) und HSBC (+ 0,98 Prozent auf 13,95 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-3,30 Prozent auf 161,26 EUR), BAT (-3,04 Prozent auf 45,64 GBP), RELX (-1,88 Prozent auf 24,01 GBP), GSK (-1,46 Prozent auf 18,90 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 452,40 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 824 589 Aktien gehandelt. Mit 530,489 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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