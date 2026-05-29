Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Kursplus

Das macht der STOXX 50 am Freitag.

Um 15:42 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent auf 5 200,47 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent stärker bei 5 192,55 Punkten in den Handel, nach 5 186,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 224,74 Punkte, das Tagestief hingegen 5 192,55 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,177 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 992,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 294,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 516,36 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,91 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 1,73 Prozent auf 13,37 GBP), Richemont (+ 1,63 Prozent auf 168,20 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 1,20 Prozent auf 5,82 EUR), Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 179,62 EUR) und HSBC (+ 0,98 Prozent auf 13,95 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-3,30 Prozent auf 161,26 EUR), BAT (-3,04 Prozent auf 45,64 GBP), RELX (-1,88 Prozent auf 24,01 GBP), GSK (-1,46 Prozent auf 18,90 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 452,40 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 824 589 Aktien gehandelt. Mit 530,489 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at