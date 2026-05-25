Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag im Aufwind

Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,87 Prozent stärker bei 5 243,19 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,225 Prozent auf 5 209,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 197,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 244,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 209,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 056,62 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 25.02.2026, einen Wert von 5 295,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 4 505,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,77 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 2,99 Prozent auf 174,74 EUR), Siemens (+ 2,29 Prozent auf 274,75 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 179,42 EUR), UniCredit (+ 2,16 Prozent auf 73,62 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 5,70 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-0,16 Prozent auf 1 225,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,03 Prozent auf 29,30 EUR), Allianz (+ 0,86 Prozent auf 388,90 EUR), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 153,32 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,02 Prozent auf 473,80 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 587 184 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 543,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at