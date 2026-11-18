Am Mittwoch legt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,02 Prozent auf 5 401,63 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0,076 Prozent höher bei 5 404,80 Punkten, nach 5 400,70 Punkten am Vortag.

Bei 5 397,95 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 411,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 2,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 5 404,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 471,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 714,79 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,97 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 129,02 EUR), Rolls-Royce (+ 1,70 Prozent auf 13,49 GBP), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 174,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,06 Prozent auf 68,74 CHF) und Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 766,70 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-2,63 Prozent auf 58,94 GBP), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 26,79 EUR), BP (-1,21 Prozent auf 5,61 GBP), Unilever (-1,19 Prozent auf 48,97 GBP) und Siemens (-1,19 Prozent auf 266,60 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 4 456 121 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 503,587 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at