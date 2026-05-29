BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 29.05.2026 12:27:19

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen

So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent höher bei 5 212,90 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,122 Prozent auf 5 192,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5 186,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 224,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 192,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,062 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 4 992,32 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 294,26 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 516,36 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,16 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 315,22 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 2,72 Prozent auf 170,00 CHF), Airbus SE (+ 1,74 Prozent auf 180,86 EUR), Rolls-Royce (+ 1,46 Prozent auf 13,34 GBP), AstraZeneca (+ 0,90 Prozent auf 138,60 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 5,80 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2,18 Prozent auf 163,12 EUR), BAT (-1,99 Prozent auf 46,13 GBP), GSK (-0,94 Prozent auf 19,00 GBP), RELX (-0,53 Prozent auf 24,34 GBP) und National Grid (-0,41 Prozent auf 12,18 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 271 151 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 530,489 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
26.05.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 BP Overweight Barclays Capital
26.05.26 BP Outperform RBC Capital Markets
21.05.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.05.26 BP Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 179,44 0,96% Airbus SE
ASML NV 1 383,20 0,45% ASML NV
AstraZeneca PLC 158,70 -0,53% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 52,76 -2,01% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 5,97 0,44% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,70 -2,56% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 0,87% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,01 -0,11% National Grid plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,10 -1,13% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 184,25 2,05% Richemont
Rolls-Royce Plc 15,26 1,29% Rolls-Royce Plc
Siemens Energy AG 162,66 0,00% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 190,62 0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
16:23 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen