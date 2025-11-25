Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 4 735,23 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,073 Prozent auf 4 706,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 702,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 743,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 694,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 783,74 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 25.08.2025, einen Wert von 4 605,09 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Stand von 4 308,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 9,14 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 897,91 Punkte. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,60 Prozent auf 63,10 EUR), BAT (+ 2,43 Prozent auf 42,98 GBP), Siemens (+ 1,86 Prozent auf 227,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,81 Prozent auf 541,40 EUR) und Rio Tinto (+ 1,56 Prozent auf 54,39 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,93 Prozent auf 203,50 EUR), RELX (-1,01 Prozent auf 30,40 GBP), Nestlé (-0,92 Prozent auf 79,80 CHF), Enel (-0,85 Prozent auf 8,78 EUR) und BP (-0,36 Prozent auf 4,52 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 697 362 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 323,259 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

