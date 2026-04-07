Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,48 Prozent auf 4 991,30 Punkte aufwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0,180 Prozent stärker bei 4 976,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 967,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 997,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 946,13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, notierte der STOXX 50 bei 4 991,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 022,74 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4 026,88 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,688 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 2,68 Prozent auf 5,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,72 Prozent auf 554,40 EUR), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 79,56 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 31,18 EUR) und RELX (+ 1,04 Prozent auf 25,51 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-2,43 Prozent auf 11,60 GBP), Rheinmetall (-1,79 Prozent auf 1 542,40 EUR), GSK (-0,84 Prozent auf 21,26 GBP), AstraZeneca (-0,78 Prozent auf 151,96 GBP) und Novartis (-0,65 Prozent auf 122,40 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7 010 062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 447,470 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,12 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at