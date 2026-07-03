ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Kursentwicklung
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03.07.2026 09:28:57
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,42 Prozent aufwärts auf 5 469,54 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,158 Prozent stärker bei 5 454,99 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 446,40 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 474,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 454,99 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 2,34 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2026, den Wert von 5 152,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Wert von 4 967,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 485,73 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,34 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 474,03 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens (+ 1,90 Prozent auf 282,15 EUR), Airbus SE (+ 1,81 Prozent auf 207,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 86,36 CHF), Siemens Energy (+ 1,13 Prozent auf 167,70 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,10 Prozent auf 14,91 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,02 Prozent auf 1 103,60 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 140,58 EUR), Nestlé (-0,40 Prozent auf 84,11 CHF), Roche (-0,35 Prozent auf 340,30 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-0,28 Prozent auf 85,84 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 707 794 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 632,702 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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