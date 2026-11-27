Anleger in Europa schicken den STOXX 50 am Morgen erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,97 Prozent stärker bei 5 329,06 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,232 Prozent auf 5 290,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5 277,94 Punkten am Vortag.

Bei 5 329,67 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 290,18 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 371,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5 441,59 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 4 788,10 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 5,17 Prozent auf 805,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,37 Prozent auf 120,94 EUR), Rio Tinto (+ 3,23 Prozent auf 58,12 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 66,70 CHF) und Barclays (+ 1,82 Prozent auf 4,09 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Unilever (-0,75 Prozent auf 50,24 GBP), Nestlé (-0,72 Prozent auf 87,02 CHF), RELX (-0,45 Prozent auf 30,89 GBP), AstraZeneca (-0,39 Prozent auf 139,56 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,37 Prozent auf 587,00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 559 138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 436,139 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at