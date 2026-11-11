Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,74 Prozent stärker bei 5 504,34 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,070 Prozent auf 5 467,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 463,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 513,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 467,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 5 305,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 548,17 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 4 846,26 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,04 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 10,78 Prozent auf 132,76 EUR), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,60 Prozent auf 96,38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,49 Prozent auf 70,70 CHF) und Siemens (+ 2,01 Prozent auf 277,00 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 794,10 EUR), GSK (-1,56 Prozent auf 18,87 GBP), Novartis (-1,29 Prozent auf 132,74 CHF), Intesa Sanpaolo (-1,21 Prozent auf 6,31 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,18 Prozent auf 569,40 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 288 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 517,925 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at