Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,78 Prozent stärker bei 5 375,73 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 5 334,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 334,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 334,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 384,63 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,872 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 255,54 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Stand von 4 907,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 430,57 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,44 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 384,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,69 Prozent auf 165,76 EUR), Enel (+ 1,59 Prozent auf 10,02 EUR), National Grid (+ 1,53 Prozent auf 12,60 GBP), Rolls-Royce (+ 1,27 Prozent auf 14,37 GBP) und HSBC (+ 1,22 Prozent auf 14,47 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,61 Prozent auf 80,64 GBP), SAP SE (-2,09 Prozent auf 132,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,32 Prozent auf 26,09 EUR), BP (-1,20 Prozent auf 4,74 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,04 Prozent auf 29,16 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 11 801 203 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 601,560 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at