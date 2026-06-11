Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 in Grün

Der STOXX 50 macht am vierten Tag der Woche Gewinne.

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,96 Prozent auf 5 203,58 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 5 155,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 154,04 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 218,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 155,60 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,485 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 074,85 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.03.2026, bei 5 034,00 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 4 571,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,97 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,75 Prozent auf 143,88 EUR), Richemont (+ 3,11 Prozent auf 174,30 CHF), HSBC (+ 2,37 Prozent auf 13,24 GBP), Novartis (+ 2,34 Prozent auf 121,82 CHF) und Enel (+ 2,28 Prozent auf 9,75 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-5,06 Prozent auf 142,12 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 27,77 EUR), RELX (-1,18 Prozent auf 25,18 GBP), UBS (-0,58 Prozent auf 37,56 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-0,55 Prozent auf 89,64 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 336 665 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 581,364 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at