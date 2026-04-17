Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

STOXX 50-Marktbericht 17.04.2026 17:58:56

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels

Der STOXX 50 stieg letztendlich.

Zum Handelsende legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,49 Prozent auf 5 171,97 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 5 087,62 Punkte an der Kurstafel, nach 5 095,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 178,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 086,06 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 024,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 5 127,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 233,13 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,33 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 4,83 Prozent auf 13,11 GBP), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR), Richemont (+ 4,37 Prozent auf 160,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 75,48 CHF) und Siemens (+ 3,36 Prozent auf 247,65 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-7,36 Prozent auf 5,41 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,57 Prozent auf 31,96 GBP), National Grid (-0,96 Prozent auf 12,75 GBP), Enel (-0,96 Prozent auf 9,64 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,57 Prozent auf 94,56 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 47 096 273 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 474,064 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,71 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,49 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

10.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 81,72 4,61% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 179,62 4,71% Airbus SE
ASML NV 1 237,40 3,38% ASML NV
BNP Paribas S.A. 94,12 4,37% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,29 -6,26% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,67 -0,74% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 1,81% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 108,90 -0,77% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 14,61 -1,28% National Grid plc
Richemont 172,85 4,54% Richemont
Rolls-Royce Plc 15,12 3,90% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,37 -3,61% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 246,00 2,76% Siemens AG

