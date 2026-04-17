WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
17.04.2026 17:58:56
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels
Zum Handelsende legte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,49 Prozent auf 5 171,97 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 5 087,62 Punkte an der Kurstafel, nach 5 095,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5 178,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 086,06 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,43 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 024,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 5 127,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 233,13 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,33 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 4,83 Prozent auf 13,11 GBP), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR), Richemont (+ 4,37 Prozent auf 160,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 75,48 CHF) und Siemens (+ 3,36 Prozent auf 247,65 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-7,36 Prozent auf 5,41 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-5,57 Prozent auf 31,96 GBP), National Grid (-0,96 Prozent auf 12,75 GBP), Enel (-0,96 Prozent auf 9,64 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,57 Prozent auf 94,56 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 47 096 273 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 474,064 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,71 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,49 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|ABB (Asea Brown Boveri)
|81,72
|4,61%
|Airbus SE
|179,62
|4,71%
|ASML NV
|1 237,40
|3,38%
|BNP Paribas S.A.
|94,12
|4,37%
|BP plc (British Petrol)
|6,29
|-6,26%
|Enel S.p.A.
|9,67
|-0,74%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,86
|1,81%
|London Stock Exchange (LSE)
|108,90
|-0,77%
|National Grid plc
|14,61
|-1,28%
|Richemont
|172,85
|4,54%
|Rolls-Royce Plc
|15,12
|3,90%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,37
|-3,61%
|Siemens AG
|246,00
|2,76%
|STOXX 50
|5 176,96
|1,59%
