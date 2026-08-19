Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX 50-Entwicklung
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19.08.2026 09:29:15
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels
Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,18 Prozent stärker bei 5 481,05 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,071 Prozent fester bei 5 474,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 471,06 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 473,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 481,05 Zähler.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,610 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 385,08 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Wert von 5 083,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der STOXX 50 4 596,74 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,57 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1,14 Prozent auf 72,00 GBP), Rolls-Royce (+ 0,72 Prozent auf 15,49 GBP), AstraZeneca (+ 0,66 Prozent auf 118,84 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,05 EUR) und Roche (+ 0,58 Prozent auf 363,00 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-0,71 Prozent auf 25,22 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,59 Prozent auf 6,87 EUR), Rheinmetall (-0,58 Prozent auf 1 206,80 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,54 Prozent auf 84,60 GBP) und SAP SE (-0,54 Prozent auf 181,52 EUR).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 653 098 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 624,840 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 501,60
|-3,40%
|AstraZeneca PLC
|139,55
|0,79%
|BP plc (British Petrol)
|6,25
|0,60%
|Deutsche Telekom AG
|29,14
|1,04%
|HSBC Holdings plc
|17,39
|-2,11%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,80
|-1,45%
|London Stock Exchange (LSE)
|99,02
|-0,98%
|Prosus N.V.
|37,74
|1,63%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,98
|-0,20%
|Rheinmetall AG
|1 180,40
|-2,66%
|Rio Tinto plc
|85,94
|3,29%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|397,55
|3,70%
|Rolls-Royce Plc
|17,81
|-1,30%
|SAP SE
|184,34
|1,26%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 466,67
|-0,08%
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