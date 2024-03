Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am ersten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,07 Prozent fester bei 4 399,20 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,055 Prozent auf 4 393,51 Punkte an der Kurstafel, nach 4 395,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 399,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 392,95 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 309,26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 4 078,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 801,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,51 Prozent aufwärts. Bei 4 420,04 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 0,83 Prozent auf 5,03 GBP), Rio Tinto (+ 0,74 Prozent auf 50,34 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,71 Prozent auf 22,01 EUR), Enel (+ 0,50 Prozent auf 6,07 EUR) und UBS (+ 0,39 Prozent auf 28,08 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,59 Prozent auf 42,13 CHF), BAT (-0,69 Prozent auf 23,60 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,55 Prozent auf 39,53 EUR), AstraZeneca (-0,52 Prozent auf 104,28 GBP) und HSBC (-0,37 Prozent auf 6,23 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 871 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 530,315 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die HSBC-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,96 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

