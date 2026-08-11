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STOXX-Handel im Fokus 11.08.2026 17:58:43

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün

Zum Handelsende hielten sich die Anleger in Europa zurück.

Am Dienstag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5 549,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent stärker bei 5 544,22 Punkten in den Handel, nach 5 541,01 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 572,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 536,46 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 5 374,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 074,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 482,77 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), BP (+ 2,15 Prozent auf 5,36 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,76 Prozent auf 33,56 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR) und Siemens (+ 1,19 Prozent auf 280,25 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen GSK (-1,63 Prozent auf 18,96 GBP), AstraZeneca (-1,22 Prozent auf 118,44 GBP), Roche (-1,13 Prozent auf 368,90 CHF), Airbus SE (-1,00 Prozent auf 212,40 EUR) und Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 588,20 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 23 104 933 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 576,40 1,19% ASML NV
AstraZeneca PLC 136,80 -0,69% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,21 -0,72% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,08 -1,54% Deutsche Telekom AG
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,87 0,47% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Prosus N.V. 38,34 -6,70% Prosus N.V.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 389,00 -1,02% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,92 -0,89% Shell (ex Royal Dutch Shell)
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