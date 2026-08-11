Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|STOXX-Handel im Fokus
|
11.08.2026 17:58:43
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün
Am Dienstag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5 549,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent stärker bei 5 544,22 Punkten in den Handel, nach 5 541,01 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 572,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 536,46 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 5 374,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 074,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 482,77 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), BP (+ 2,15 Prozent auf 5,36 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,76 Prozent auf 33,56 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR) und Siemens (+ 1,19 Prozent auf 280,25 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen GSK (-1,63 Prozent auf 18,96 GBP), AstraZeneca (-1,22 Prozent auf 118,44 GBP), Roche (-1,13 Prozent auf 368,90 CHF), Airbus SE (-1,00 Prozent auf 212,40 EUR) und Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 588,20 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 23 104 933 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577,742 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
16:00
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
16:00
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
16:00
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel SLI liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: SMI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|213,25
|0,45%
|ASML NV
|1 576,40
|1,19%
|AstraZeneca PLC
|136,80
|-0,69%
|BP plc (British Petrol)
|6,21
|-0,72%
|Deutsche Telekom AG
|28,08
|-1,54%
|GSK PLC Registered Shs
|21,76
|-1,45%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,87
|0,47%
|Prosus N.V.
|38,34
|-6,70%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|389,00
|-1,02%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,92
|-0,89%
|Siemens AG
|281,80
|0,97%
|Siemens Energy AG
|162,94
|2,89%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|628,20
|0,35%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 526,91
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX mit Gewinnen -- DAX nach neuem Rekord schwächer -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit einem Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu Verlusten. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.