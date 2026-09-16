Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX 50-Performance im Fokus
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16.09.2026 17:58:53
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus
Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent stärker bei 5 316,27 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 5 302,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 295,41 Punkten am Vortag.
Bei 5 333,91 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 302,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 504,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5 320,67 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Wert von 4 537,45 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 137,12 EUR), Enel (+ 2,24 Prozent auf 8,89 EUR), National Grid (+ 2,16 Prozent auf 11,34 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,06 Prozent auf 78,26 CHF) und Rolls-Royce (+ 1,44 Prozent auf 14,41 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-2,33 Prozent auf 5,67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,08 Prozent auf 35,77 GBP), Rheinmetall (-1,52 Prozent auf 1 013,00 EUR), Novo Nordisk (-1,20 Prozent auf 272,60 DKK) und BAT (-0,76 Prozent auf 41,91 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 253 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 534,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,09 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Rheinmetall AG
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12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
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|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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|Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
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09:28
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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16.09.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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16.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,02
|2,09%
|ASML NV
|1 426,00
|2,38%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,03
|0,41%
|BP plc (British Petrol)
|6,59
|-0,09%
|Enel S.p.A.
|8,97
|1,20%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,78
|0,82%
|National Grid plc
|13,34
|0,64%
|Novartis AG
|121,10
|-0,07%
|Novo Nordisk
|36,51
|0,18%
|Rheinmetall AG
|1 016,40
|0,79%
|Rolls-Royce Plc
|17,10
|2,11%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,75
|0,17%
|Siemens Energy AG
|141,32
|3,85%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 346,70
|0,63%