Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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STOXX 50-Performance im Fokus 16.09.2026 17:58:53

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Der STOXX 50 performte zum Handelsschluss positiv.

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent stärker bei 5 316,27 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 5 302,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 295,41 Punkten am Vortag.

Bei 5 333,91 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 302,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 504,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, stand der STOXX 50 bei 5 320,67 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Wert von 4 537,45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 3,10 Prozent auf 137,12 EUR), Enel (+ 2,24 Prozent auf 8,89 EUR), National Grid (+ 2,16 Prozent auf 11,34 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,06 Prozent auf 78,26 CHF) und Rolls-Royce (+ 1,44 Prozent auf 14,41 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-2,33 Prozent auf 5,67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,08 Prozent auf 35,77 GBP), Rheinmetall (-1,52 Prozent auf 1 013,00 EUR), Novo Nordisk (-1,20 Prozent auf 272,60 DKK) und BAT (-0,76 Prozent auf 41,91 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26 253 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 534,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,09 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,02 2,09% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 426,00 2,38% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 49,03 0,41% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,59 -0,09% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,97 1,20% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,78 0,82% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 13,34 0,64% National Grid plc
Novartis AG 121,10 -0,07% Novartis AG
Novo Nordisk 36,51 0,18% Novo Nordisk
Rheinmetall AG 1 016,40 0,79% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 17,10 2,11% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,75 0,17% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 141,32 3,85% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 346,70 0,63%

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