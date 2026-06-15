ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Blick
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15.06.2026 12:27:02
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain
Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 5 318,37 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,519 Prozent auf 5 315,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 287,92 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 311,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 351,84 Punkten erreichte.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 15.05.2026, einen Wert von 5 047,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 976,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der STOXX 50 bei 4 523,76 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,29 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 351,84 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 4,32 Prozent auf 13,65 GBP), Airbus SE (+ 3,63 Prozent auf 185,76 EUR), SAP SE (+ 2,98 Prozent auf 144,44 EUR), Siemens (+ 2,74 Prozent auf 271,75 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 83,38 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,39 Prozent auf 30,79 GBP), BP (-3,44 Prozent auf 5,16 GBP), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 177,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 27,90 EUR) und Roche (-1,09 Prozent auf 326,40 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 994 182 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 628,077 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,03 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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