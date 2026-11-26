Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,66 Prozent fester bei 5 282,59 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,319 Prozent auf 5 212,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 196,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 296,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 212,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 354,07 Punkte. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 5 494,85 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4 798,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR), Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,69 Prozent auf 103,15 GBP), Rolls-Royce (+ 3,45 Prozent auf 12,94 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,97 Prozent auf 65,24 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BAT (-0,55 Prozent auf 45,31 GBP), Unilever (-0,10 Prozent auf 50,62 GBP), UniCredit (-0,05 Prozent auf 74,07 EUR), Novartis (+ 0,11 Prozent auf 128,24 CHF) und National Grid (+ 0,52 Prozent auf 12,59 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 19 242 271 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 462,964 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at