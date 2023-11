Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen

Der STOXX 50 hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,38 Prozent stärker bei 3 931,75 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,051 Prozent stärker bei 3 918,74 Punkten, nach 3 916,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 918,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 934,32 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 942,62 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.08.2023, den Wert von 3 938,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 693,37 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,68 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1,70 Prozent auf 6,15 GBP), Glencore (+ 1,62 Prozent auf 4,57 GBP), Rio Tinto (+ 1,46 Prozent auf 54,91 GBP), Richemont (+ 1,31 Prozent auf 111,85 CHF) und Siemens (+ 1,29 Prozent auf 138,32 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 21,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 371,60 EUR), SAP SE (-0,38 Prozent auf 135,74 EUR), Novartis (-0,25 Prozent auf 84,35 CHF) und Allianz (-0,07 Prozent auf 224,35 EUR) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 235 211 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 363,777 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,52 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

