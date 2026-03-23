Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,00 Prozent auf 4 826,14 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,519 Prozent leichter bei 4 753,41 Punkten in den Handel, nach 4 778,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 830,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 5 245,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 894,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 684,45 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,64 Prozent ein. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 5,94 Prozent auf 5,18 EUR), Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 145,30 EUR), Siemens (+ 2,87 Prozent auf 209,60 EUR) und Airbus SE (+ 2,82 Prozent auf 165,46 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,64 Prozent auf 33,09 GBP), BP (-3,19 Prozent auf 5,44 GBP), UniCredit (-1,99 Prozent auf 58,02 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,78 Prozent auf 63,96 CHF) und BAT (-0,70 Prozent auf 42,81 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Rolls-Royce-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 13 533 284 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 434,829 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at