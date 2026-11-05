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STOXX-Handel im Blick 05.11.2026 12:27:11

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag

Der STOXX 50 gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,31 Prozent aufwärts auf 5 472,18 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,224 Prozent höher bei 5 467,43 Punkten, nach 5 455,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 481,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 453,72 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,63 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 320,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 500,17 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 4 771,97 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,39 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,76 Prozent auf 122,76 EUR), National Grid (+ 2,61 Prozent auf 12,98 GBP), Rio Tinto (+ 2,32 Prozent auf 63,45 GBP), SAP SE (+ 2,31 Prozent auf 219,25 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,92 Prozent auf 12,87 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-15,90 Prozent auf 843,90 EUR), Deutsche Telekom (-2,35 Prozent auf 26,13 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,65 Prozent auf 70,00 CHF), BP (-0,38 Prozent auf 5,69 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,34 Prozent auf 37,83 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7 545 775 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 533,804 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 277,40 5,10% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,69 -0,21% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,18 -0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,90 -2,84% National Grid plc
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 75,02 1,21% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 15,10 3,47% Rolls-Royce Plc
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,38 -0,33% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 262,05 -2,82% Siemens AG
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG

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