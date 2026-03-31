Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 4 875,95 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,012 Prozent stärker bei 4 849,34 Punkten, nach 4 848,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 836,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 892,21 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 294,26 Punkten berechnet. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, den Stand von 4 918,02 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 545,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,64 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 3,52 Prozent auf 30,60 CHF), UniCredit (+ 2,61 Prozent auf 61,04 EUR), Rio Tinto (+ 2,39 Prozent auf 69,34 GBP), Rheinmetall (+ 2,38 Prozent auf 1 443,00 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,37 Prozent auf 88,06 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Unilever (-3,86 Prozent auf 43,54 GBP), SAP SE (-0,35 Prozent auf 146,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 32,20 EUR), RELX (+ 0,04 Prozent auf 24,70 GBP) und National Grid (+ 0,12 Prozent auf 12,74 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 18 171 267 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at