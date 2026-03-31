London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 31.03.2026 15:59:01

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Der STOXX 50 gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 4 875,95 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,012 Prozent stärker bei 4 849,34 Punkten, nach 4 848,77 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 836,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 892,21 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 294,26 Punkten berechnet. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, den Stand von 4 918,02 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 545,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,64 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 3,52 Prozent auf 30,60 CHF), UniCredit (+ 2,61 Prozent auf 61,04 EUR), Rio Tinto (+ 2,39 Prozent auf 69,34 GBP), Rheinmetall (+ 2,38 Prozent auf 1 443,00 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,37 Prozent auf 88,06 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Unilever (-3,86 Prozent auf 43,54 GBP), SAP SE (-0,35 Prozent auf 146,50 EUR), Deutsche Telekom (-0,19 Prozent auf 32,20 EUR), RELX (+ 0,04 Prozent auf 24,70 GBP) und National Grid (+ 0,12 Prozent auf 12,74 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 18 171 267 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 441,843 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten