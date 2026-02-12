Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 5 186,60 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,427 Prozent auf 5 180,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 158,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 180,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 211,23 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,979 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 099,38 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 881,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 683,34 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,63 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 211,23 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 7,02 Prozent auf 274,25 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,26 Prozent auf 31,36 EUR), UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,17 CHF), Airbus SE (+ 1,76 Prozent auf 190,50 EUR) und Rio Tinto (+ 1,68 Prozent auf 74,01 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BAT (-2,55 Prozent auf 43,13 GBP), Enel (-2,47 Prozent auf 9,49 EUR), BP (-1,82 Prozent auf 4,64 GBP), Unilever (-1,20 Prozent auf 52,56 GBP) und GSK (-0,53 Prozent auf 21,39 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 130 851 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 462,408 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

