Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 5 437,10 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,196 Prozent auf 5 397,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 408,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 389,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 454,48 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 353,11 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 060,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 468,07 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,68 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 489,89 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 5,25 Prozent auf 204,75 EUR), Nestlé (+ 2,97 Prozent auf 86,78 CHF), BP (+ 2,04 Prozent auf 5,40 GBP), Rio Tinto (+ 1,80 Prozent auf 68,95 GBP) und Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 012,60 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4,78 Prozent auf 150,58 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,02 EUR), Richemont (-1,32 Prozent auf 195,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,35 Prozent auf 80,60 CHF) und Roche (+ 0,15 Prozent auf 334,30 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 266 805 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 586,144 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at