Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|STOXX 50-Performance im Blick
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06.10.2026 17:58:26
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge
Der STOXX 50 gewann im STOXX-Handel zum Handelsende 0,28 Prozent auf 5 335,60 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,132 Prozent auf 5 327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 320,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 323,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 372,72 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 431,56 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 5 457,53 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 06.10.2025, mit 4 755,12 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,63 Prozent aufwärts. 5 572,96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 188,60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,77 Prozent auf 83,86 GBP), AstraZeneca (+ 1,65 Prozent auf 119,58 GBP) und Unilever (+ 1,52 Prozent auf 45,69 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Rolls-Royce (-2,69 Prozent auf 14,38 GBP), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR) und Novo Nordisk (-0,51 Prozent auf 245,55 DKK).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 26 483 641 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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