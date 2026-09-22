Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Schlussendlich schloss der STOXX 50 am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 5 366,12 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,151 Prozent fester bei 5 373,27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 365,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 337,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 381,98 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 5 489,17 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 5 353,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 595,59 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,25 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1,89 Prozent auf 145,86 EUR), Unilever (+ 1,20 Prozent auf 46,98 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,17 Prozent auf 83,10 CHF), AstraZeneca (+ 0,89 Prozent auf 126,72 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,62 Prozent auf 35,10 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil UBS (-3,40 Prozent auf 40,33 CHF), Allianz (-3,35 Prozent auf 430,20 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,35 Prozent auf 81,54 GBP), Zurich Insurance (-2,13 Prozent auf 588,60 CHF) und Rheinmetall (-1,90 Prozent auf 991,40 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 25 831 448 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 557,314 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at