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STOXX 50-Performance im Fokus 21.10.2026 17:58:53

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der STOXX 50 verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,13 Prozent höher bei 5 408,23 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,283 Prozent fester bei 5 363,06 Punkten, nach 5 347,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 354,53 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 410,79 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,307 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, den Wert von 5 365,18 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 21.07.2026, mit 5 408,52 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 792,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,10 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,99 Prozent auf 6,06 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR) und Siemens (+ 2,50 Prozent auf 266,75 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1 020,00 EUR), Unilever (-1,70 Prozent auf 48,20 GBP), Rio Tinto (-0,96 Prozent auf 64,82 GBP), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 25,50 EUR) und BAT (-0,72 Prozent auf 43,87 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 913 290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 576,585 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,40 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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