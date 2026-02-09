Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Zum Handelsende verbuchte der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 5 163,79 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,105 Prozent auf 5 136,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 130,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 131,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 164,36 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.01.2026, einen Wert von 5 085,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 707,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, stand der STOXX 50 bei 4 645,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,17 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 188,91 Punkten. 4 913,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 7,00 Prozent auf 78,87 EUR), Novo Nordisk (+ 5,25 Prozent auf 311,00 DKK), Rolls-Royce (+ 3,74 Prozent auf 12,75 GBP), Rio Tinto (+ 3,04 Prozent auf 70,51 GBP) und Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 1 649,00 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BAT (-3,32 Prozent auf 44,56 GBP), GSK (-1,77 Prozent auf 21,59 GBP), AstraZeneca (-1,53 Prozent auf 138,88 GBP), Roche (-0,73 Prozent auf 353,80 CHF) und Nestlé (-0,63 Prozent auf 78,39 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 19 054 742 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 462,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,06 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at