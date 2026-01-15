ASML NV Aktie
Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen
Am Donnerstag steigt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,40 Prozent auf 5 137,24 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,009 Prozent fester bei 5 117,05 Punkten, nach 5 116,59 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 113,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 139,56 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der STOXX 50 bei 4 852,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 737,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 385,92 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,63 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 139,56 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 61,40 CHF), Richemont (+ 1,29 Prozent auf 177,05 CHF), BAT (+ 1,16 Prozent auf 42,89 GBP), Siemens (+ 1,02 Prozent auf 261,70 EUR) und HSBC (+ 0,99 Prozent auf 12,25 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,21 Prozent auf 4,34 GBP), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 27,68 EUR), Rio Tinto (-1,20 Prozent auf 62,79 GBP), Diageo (-1,06 Prozent auf 16,74 GBP) und Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 883,00 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 111 737 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 427,369 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
