Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Am Donnerstag steigt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,40 Prozent auf 5 137,24 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,009 Prozent fester bei 5 117,05 Punkten, nach 5 116,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 113,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 139,56 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, lag der STOXX 50 bei 4 852,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 737,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 385,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,63 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 139,56 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,99 Prozent auf 61,40 CHF), Richemont (+ 1,29 Prozent auf 177,05 CHF), BAT (+ 1,16 Prozent auf 42,89 GBP), Siemens (+ 1,02 Prozent auf 261,70 EUR) und HSBC (+ 0,99 Prozent auf 12,25 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,21 Prozent auf 4,34 GBP), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 27,68 EUR), Rio Tinto (-1,20 Prozent auf 62,79 GBP), Diageo (-1,06 Prozent auf 16,74 GBP) und Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 883,00 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 111 737 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 427,369 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

