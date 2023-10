Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start stärker

Der STOXX 50 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:13 Uhr 0,85 Prozent auf 3 917,07 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,141 Prozent stärker bei 3 889,70 Punkten, nach 3 884,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 3 889,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 917,65 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der STOXX 50 3 959,24 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2023, den Wert von 3 865,29 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2022, den Wert von 3 360,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 6,28 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 2,04 Prozent auf 44,33 EUR), RELX (+ 1,82 Prozent auf 29,10 GBP), Siemens (+ 1,61 Prozent auf 134,86 EUR), Richemont (+ 1,50 Prozent auf 111,30 CHF) und Enel (+ 1,49 Prozent auf 5,69 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BP (-0,96 Prozent auf 5,15 GBP), Rio Tinto (-0,06 Prozent auf 49,42 GBP), Roche (+ 0,24 Prozent auf 251,45 CHF), GSK (+ 0,37 Prozent auf 15,14 GBP) und Novartis (+ 0,40 Prozent auf 88,48 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 905 385 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 387,005 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 4,87 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Glencore-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

