Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Index-Performance im Blick
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14.08.2026 15:58:45
Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent höher bei 32 511,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 356,129 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,272 Prozent höher bei 32 352,58 Punkten, nach 32 264,86 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 682,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 352,58 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,078 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 32 100,91 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 893,88 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 31 118,79 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,95 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 7,37 Prozent auf 61,15 EUR), Talanx (+ 4,45 Prozent auf 119,60 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 96,08 EUR), RENK (+ 3,30 Prozent auf 51,67 EUR) und IONOS (+ 3,08 Prozent auf 34,18 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Salzgitter (-1,35 Prozent auf 51,05 EUR), Fraport (-1,27 Prozent auf 66,10 EUR), TAG Immobilien (-1,26 Prozent auf 13,34 EUR), AUMOVIO (-1,20 Prozent auf 37,10 EUR) und LANXESS (-0,93 Prozent auf 14,90 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 1 698 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,314 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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