Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen

Der DAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent auf 24 903,39 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,133 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,122 Prozent leichter bei 24 822,30 Punkten, nach 24 852,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 953,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 750,47 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,172 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 420,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, stand der DAX bei 24 041,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der DAX bei 22 612,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,48 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 4,60 Prozent auf 218,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,59 Prozent auf 394,40 EUR), GEA (+ 2,06 Prozent auf 64,30 EUR), Merck (+ 1,91 Prozent auf 127,80 EUR) und Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 609,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Commerzbank (-5,66 Prozent auf 32,16 EUR), RWE (-4,13 Prozent auf 49,95 EUR), Deutsche Bank (-3,97 Prozent auf 29,60 EUR), Siemens (-2,32 Prozent auf 251,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 530,60 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 277 347 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 199,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

