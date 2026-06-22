Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Am Montag verbuchte der DAX via XETRA letztendlich ein Plus in Höhe von 0,66 Prozent auf 25 151,48 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,083 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,201 Prozent höher bei 25 035,93 Punkten, nach 24 985,82 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 896,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 176,21 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 24 888,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 22 380,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 23 350,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,49 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Zalando (+ 4,08 Prozent auf 25,24 EUR), HOCHTIEF (+ 3,13 Prozent auf 527,00 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR) und BMW (+ 1,60 Prozent auf 60,94 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Scout24 (-2,99 Prozent auf 72,95 EUR), GEA (-2,10 Prozent auf 58,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR) und EON SE (-1,22 Prozent auf 17,81 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 10 473 497 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 209,242 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at