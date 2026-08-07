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Index-Performance 07.08.2026 09:28:30

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsstart steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsstart steigen

Der DAX bleibt auch am Freitagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Freitag erhöht sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 26 247,22 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,366 Prozent auf 26 235,80 Punkte an der Kurstafel, nach 26 140,13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26 275,65 Punkte, das Tagestief hingegen 26 229,57 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der DAX mit 25 465,25 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 663,61 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 24 192,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,96 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 403,81 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 2,99 Prozent auf 73,95 EUR), QIAGEN (+ 2,92 Prozent auf 37,20 EUR), SAP SE (+ 2,62 Prozent auf 175,46 EUR), Brenntag SE (+ 2,04 Prozent auf 65,96 EUR) und Commerzbank (+ 1,51 Prozent auf 39,07 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,91 Prozent auf 507,40 EUR), Daimler Truck (-2,41 Prozent auf 46,91 EUR), Allianz (-1,09 Prozent auf 435,90 EUR), Zalando (-0,99 Prozent auf 24,89 EUR) und Continental (-0,76 Prozent auf 67,56 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 390 126 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 217,969 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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