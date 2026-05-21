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Kursverlauf 21.05.2026 12:27:23

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen

Der MDAX befindet sich am Donnerstagmittag im Aufwind.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,67 Prozent höher bei 32 070,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 369,252 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 842,77 Zählern und damit 0,047 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (31 857,74 Punkte).

Bei 32 098,69 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 741,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,86 Prozent nach oben. Der MDAX lag vor einem Monat, am 21.04.2026, bei 31 347,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 31 823,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wurde der MDAX mit 30 442,89 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,52 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Ströer SE (+ 7,74 Prozent auf 37,32 EUR), Schaeffler (+ 3,70 Prozent auf 9,24 EUR), HENSOLDT (+ 3,37 Prozent auf 90,76 EUR), Sartorius vz (+ 2,94 Prozent auf 234,70 EUR) und LANXESS (+ 2,59 Prozent auf 17,40 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HOCHTIEF (-1,99 Prozent auf 471,80 EUR), TAG Immobilien (-1,92 Prozent auf 14,27 EUR), Bilfinger SE (-1,63 Prozent auf 87,40 EUR), Salzgitter (-1,59 Prozent auf 55,85 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,90 Prozent auf 46,02 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 149 083 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,526 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,96 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aroundtown SA 2,52 0,00% Aroundtown SA
Bilfinger SE 86,70 -2,42% Bilfinger SE
freenet AG 26,18 0,38% freenet AG
HENSOLDT 90,52 4,24% HENSOLDT
HOCHTIEF AG 465,80 -4,35% HOCHTIEF AG
LANXESS AG 17,13 1,48% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,88 -0,48% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,27 0,15% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 45,40 -1,73% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Salzgitter 54,85 -3,52% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 233,60 2,86% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 9,06 1,12% Schaeffler AG
Ströer SE & Co. KGaA 37,88 8,98% Ströer SE & Co. KGaA
TAG Immobilien AG 14,16 -2,48% TAG Immobilien AG

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MDAX 31 799,99 -0,18%

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