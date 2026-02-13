Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag erhöht sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,19 Prozent auf 3 615,53 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 535,387 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,393 Prozent fester bei 3 622,70 Punkten in den Handel, nach 3 608,52 Punkten am Vortag.

Bei 3 605,48 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 622,70 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,581 Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 827,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, notierte der TecDAX bei 3 548,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 859,46 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,242 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,18 Prozent auf 22,07 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,51 Prozent auf 26,14 EUR), Sartorius vz (+ 2,48 Prozent auf 227,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,26 Prozent auf 47,06 EUR) und IONOS (+ 2,00 Prozent auf 22,95 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil JENOPTIK (-2,07 Prozent auf 26,46 EUR), Siltronic (-2,04 Prozent auf 50,35 EUR), SMA Solar (-1,89 Prozent auf 32,22 EUR), United Internet (-1,16 Prozent auf 25,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,92 Prozent auf 39,99 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 737 734 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 192,422 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at