Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX derzeit erneut ins Plus.

Um 09:25 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,03 Prozent auf 24 706,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 730,50 Punkte, das Tagestief hingegen 24 455,00 Zähler.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 213,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.02.2026, bei 24 775,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 146,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,570 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 6,00 Prozent auf 66,08 EUR), BMW (+ 5,67 Prozent auf 81,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,04 Prozent auf 294,60 EUR), Airbus SE (+ 2,50 Prozent auf 182,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,37 Prozent auf 86,36 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-1,64 Prozent auf 59,51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 45,61 EUR), Zalando (-1,25 Prozent auf 20,54 EUR), Fresenius SE (-0,63 Prozent auf 39,19 EUR) und RWE (-0,56 Prozent auf 59,92 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 824 958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,223 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,09 zu Buche schlagen. Mit 6,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at