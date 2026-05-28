Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittag steigen

Der MDAX bewegt sich am vierten Tag der Woche kaum.

Um 12:09 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent auf 33 016,50 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 383,262 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,358 Prozent auf 32 891,26 Punkte an der Kurstafel, nach 33 009,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 32 849,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33 048,79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,15 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der MDAX auf 30 057,46 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 560,34 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, notierte der MDAX bei 30 648,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,57 Prozent nach oben. Bei 33 164,91 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 8,87 Prozent auf 88,40 EUR), RENK (+ 7,15 Prozent auf 56,35 EUR), HENSOLDT (+ 4,38 Prozent auf 88,72 EUR), AIXTRON SE (+ 3,29 Prozent auf 59,08 EUR) und K+S (+ 2,36 Prozent auf 15,19 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen LEG Immobilien (-5,11 Prozent auf 55,75 EUR), Delivery Hero (-3,66 Prozent auf 37,91 EUR), CTS Eventim (-3,05 Prozent auf 55,60 EUR), Nemetschek SE (-2,64 Prozent auf 60,75 EUR) und Ströer SE (-2,64 Prozent auf 37,58 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 866 636 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,678 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,50 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at