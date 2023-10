Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent höher bei 12 691,00 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 103,961 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,084 Prozent tiefer bei 12 655,49 Punkten in den Handel, nach 12 666,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12 691,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 655,49 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 106,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 499,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wies der SDAX einen Wert von 10 760,68 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,02 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 13 880,68 Punkten. 11 980,54 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 6,22 Prozent auf 46,95 EUR), ADTRAN (+ 5,62 Prozent auf 7,71 USD), SFC Energy (+ 1,84 Prozent auf 18,78 EUR), AUTO1 (+ 1,37 Prozent auf 6,20 EUR) und MorphoSys (+ 1,37 Prozent auf 25,20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Hypoport SE (-1,17 Prozent auf 117,80 EUR), CANCOM SE (-0,96 Prozent auf 24,66 EUR), METRO (St) (-0,80 Prozent auf 6,17 EUR), Wacker Neuson SE (-0,74 Prozent auf 18,76 EUR) und Salzgitter (-0,73 Prozent auf 24,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 229 944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 9,705 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

2023 hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. pbb lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,81 Prozent.

Redaktion finanzen.at