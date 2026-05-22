Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,16 Prozent höher bei 4 044,31 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 545,602 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,904 Prozent stärker bei 3 994,59 Punkten in den Handel, nach 3 958,80 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 992,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 045,77 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 7,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, notierte der TecDAX bei 3 670,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3 721,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 846,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,59 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4 045,77 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 7,97 Prozent auf 73,42 EUR), SMA Solar (+ 4,88 Prozent auf 67,70 EUR), JENOPTIK (+ 4,32 Prozent auf 44,46 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,03 Prozent auf 90,35 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 188,40 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nemetschek SE (-1,25 Prozent auf 63,35 EUR), freenet (-1,23 Prozent auf 25,70 EUR), Sartorius vz (-1,15 Prozent auf 232,50 EUR), Nordex (-1,15 Prozent auf 43,12 EUR) und Eckert Ziegler (-0,99 Prozent auf 15,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 531 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 179,126 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at