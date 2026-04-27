Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

XETRA-Handel im Fokus 27.04.2026 15:58:25

Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell

Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell

Der DAX notiert am Montagnachmittag im Plus.

Um 15:42 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent auf 24 197,16 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,031 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,280 Prozent auf 24 196,43 Punkte an der Kurstafel, nach 24 128,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 139,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 382,32 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, lag der DAX bei 22 300,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 894,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 22 242,45 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,39 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 3,85 Prozent auf 252,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), Commerzbank (+ 2,00 Prozent auf 34,62 EUR), SAP SE (+ 2,00 Prozent auf 150,22 EUR) und RWE (+ 1,53 Prozent auf 60,86 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-3,14 Prozent auf 181,72 EUR), Hannover Rück (-2,87 Prozent auf 264,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,39 Prozent auf 538,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,21 Prozent auf 27,00 EUR) und Merck (-1,74 Prozent auf 109,95 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 316 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 185,306 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Mit 6,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

