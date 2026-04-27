Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|XETRA-Handel im Fokus
|
27.04.2026 15:58:25
Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell
Um 15:42 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent auf 24 197,16 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,031 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,280 Prozent auf 24 196,43 Punkte an der Kurstafel, nach 24 128,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 139,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 382,32 Zählern.
DAX-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, lag der DAX bei 22 300,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 894,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 22 242,45 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,39 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
DAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 3,85 Prozent auf 252,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), Commerzbank (+ 2,00 Prozent auf 34,62 EUR), SAP SE (+ 2,00 Prozent auf 150,22 EUR) und RWE (+ 1,53 Prozent auf 60,86 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-3,14 Prozent auf 181,72 EUR), Hannover Rück (-2,87 Prozent auf 264,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,39 Prozent auf 538,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,21 Prozent auf 27,00 EUR) und Merck (-1,74 Prozent auf 109,95 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 316 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 185,306 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Mit 6,86 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
