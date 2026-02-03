Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagmittag

Der DAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,10 Prozent auf 24 823,37 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,106 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,642 Prozent höher bei 24 956,76 Punkten in den Handel, nach 24 797,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24 819,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 098,71 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der DAX einen Stand von 24 539,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der DAX einen Stand von 24 132,41 Punkten auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 21 428,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 24 266,33 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,19 Prozent auf 42,70 EUR), Siemens Energy (+ 2,91 Prozent auf 152,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,10 Prozent auf 48,57 EUR), Commerzbank (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,62 Prozent auf 33,98 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Zalando (-10,68 Prozent auf 21,82 EUR), Merck (-3,40 Prozent auf 122,00 EUR), SAP SE (-2,41 Prozent auf 170,88 EUR), Infineon (-2,23 Prozent auf 40,95 EUR) und Scout24 (-1,61 Prozent auf 82,65 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Zalando-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 319 881 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 199,982 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at