Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Marktbericht 13.10.2026 12:27:11

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Der DAX verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent stärker bei 25 406,59 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,154 Prozent auf 25 316,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 277,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 453,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 306,11 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 568,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25 114,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24 387,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Symrise (+ 3,02 Prozent auf 96,08 EUR), Bayer (+ 2,14 Prozent auf 44,77 EUR), Brenntag SE (+ 2,01 Prozent auf 63,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 25,43 EUR) und Zalando (+ 1,66 Prozent auf 24,54 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-1,45 Prozent auf 56,39 EUR), Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 145,54 EUR), Airbus SE (-0,14 Prozent auf 187,90 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 394,00 EUR) und Daimler Truck (-0,05 Prozent auf 40,98 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 232 275 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 152,60 2,35% adidas
Airbus SE 187,02 -0,25% Airbus SE
Bayer 44,21 0,91% Bayer
Brenntag SE 63,34 2,66% Brenntag SE
Daimler Truck 40,44 -1,05% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 25,29 1,65% Deutsche Telekom AG
HOCHTIEF AG 387,80 -0,77% HOCHTIEF AG
Infineon AG 56,31 -1,92% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,78 1,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 196,48 0,78% SAP SE
Siemens Energy AG 144,28 -1,00% Siemens Energy AG
Symrise AG 95,52 2,71% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,38 0,26% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 24,41 1,50% Zalando

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