Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Marktbericht
|
13.10.2026 12:27:11
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen
Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent stärker bei 25 406,59 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,154 Prozent auf 25 316,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 277,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 453,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 306,11 Zählern.
DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 568,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25 114,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24 387,93 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Symrise (+ 3,02 Prozent auf 96,08 EUR), Bayer (+ 2,14 Prozent auf 44,77 EUR), Brenntag SE (+ 2,01 Prozent auf 63,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 25,43 EUR) und Zalando (+ 1,66 Prozent auf 24,54 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-1,45 Prozent auf 56,39 EUR), Siemens Energy (-0,84 Prozent auf 145,54 EUR), Airbus SE (-0,14 Prozent auf 187,90 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 394,00 EUR) und Daimler Truck (-0,05 Prozent auf 40,98 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 232 275 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Symrise AG
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Symrise mit Hoch seit Juni 2025 nach starken Givaudan-Zahlen (dpa-AFX)
|
13.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,60
|2,35%
|Airbus SE
|187,02
|-0,25%
|Bayer
|44,21
|0,91%
|Brenntag SE
|63,34
|2,66%
|Daimler Truck
|40,44
|-1,05%
|Deutsche Telekom AG
|25,29
|1,65%
|HOCHTIEF AG
|387,80
|-0,77%
|Infineon AG
|56,31
|-1,92%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,78
|1,31%
|SAP SE
|196,48
|0,78%
|Siemens Energy AG
|144,28
|-1,00%
|Symrise AG
|95,52
|2,71%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,38
|0,26%
|Zalando
|24,41
|1,50%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 259,90
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.