Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus

Am Dienstag kletterte der DAX via XETRA zum Handelsende um 0,57 Prozent auf 24 490,41 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 24 343,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24 351,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24 328,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 527,94 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 836,79 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 23 880,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 909,14 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 22,30 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 37,01 EUR), Commerzbank (+ 1,52 Prozent auf 36,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 33,11 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen BMW (-0,43 Prozent auf 93,14 EUR), Deutsche Börse (-0,22 Prozent auf 223,70 EUR), Siemens Energy (-0,17 Prozent auf 120,40 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 266,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 888 505 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at