Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,35 Prozent höher bei 25 190,55 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,145 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,823 Prozent stärker bei 25 060,80 Punkten, nach 24 856,15 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 037,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 215,93 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,33 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der DAX einen Wert von 25 405,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der DAX einen Wert von 24 381,46 Punkten auf. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 22 148,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 266,33 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens (+ 7,02 Prozent auf 274,25 EUR), Commerzbank (+ 4,28 Prozent auf 36,03 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,26) Prozent auf 31,36 EUR), Continental (+ 3,10 Prozent auf 73,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,21 Prozent auf 207,80 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Symrise (-2,88 Prozent auf 73,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,78 Prozent auf 56,34 EUR), RWE (-2,65 Prozent auf 52,80 EUR), Heidelberg Materials (-2,58 Prozent auf 207,90 EUR) und Scout24 (-1,67 Prozent auf 70,75 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 603 318 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,988 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

