Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Mit dem DAX geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Der DAX springt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,28 Prozent auf 24 396,98 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,062 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,655 Prozent auf 24 245,89 Punkte an der Kurstafel, nach 24 088,06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 423,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 234,94 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 24 241,46 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 12.08.2025, bei 24 024,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bewegte sich der DAX bei 19 033,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,83 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit RWE (+ 6,94 Prozent auf 45,92 EUR), Infineon (+ 6,92 Prozent auf 36,23 EUR), Bayer (+ 5,47) Prozent auf 28,93 EUR), Brenntag SE (+ 4,46 Prozent auf 49,20 EUR) und Heidelberg Materials (+ 4,16 Prozent auf 213,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil EON SE (-4,68 Prozent auf 15,29 EUR), Scout24 (-3,15 Prozent auf 89,30 EUR), MTU Aero Engines (-0,52 Prozent auf 365,00 EUR), Deutsche Börse (-0,43 Prozent auf 210,00 EUR) und Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 259,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 8 087 512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 246,220 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.

